Heusden geeft Willemijn van Hees uitstel voor het vinden van een woning

Roze Kasteel: Roze maakt plaats voor baksteen­kleur, donkerrood, grijs en geel

17 september DRUNEN - Het ‘Roze Kasteel’ op Landgoed Steenenburg in Drunen krijgt weer een kleur. Of beter gezegd, kleurén. Na uitvoerig overleg is gekozen voor kleuren die zo goed als mogelijk overeenkomen met de kleuren die het gebouw in 1875 had, toen architect Van Tulder de laatste grote aanpassingen deed. ,,We willen het negentiende eeuwse karakter van het kasteel laten herleven”, stelt bouwhistorica Renée Fijnstra van Bureau Delfgou.