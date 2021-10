Heusden: geen mogelijkheden om eigen inwoners voorrang te geven op de woningmarkt

VLIJMEN - Heusden heeft géén mogelijkheden om eigen inwoners met voorrang aan een huis te helpen, of het nu gaat om huur- of koopwoningen. Wel wordt samen met corporatie Woonveste gekeken of er mogelijkheden zijn de kansen voor Heusdense woningzoekenden te vergroten.

De Heusdense gemeenteraad vroeg in juli of burgemeester en wethouders eens wilden nagaan of er mogelijkheden zijn eigen inwoners voorrang te geven op de Heusdense woningmarkt. Want nu zou het amper lukken een woning te bemachtigen. Mede door het nieuwe regionale toewijzingssysteem voor (goedkope) huurhuizen zouden ze veel minder in aanmerking komen om via Woonveste een huis te huren. Inwoners van andere gemeenten komen immers ook in aanmerking voor woningen in Heusden. Heusdenaren die in de eigen gemeente een woning zoeken, vallen nu vaker buiten de boot.

Geen voorrang

Het Heusdense college van B en W wijst er nu op dat Woonveste een proef is gestart waarbij een deel van de huizen wordt toegewezen via loting. Dat zou jongeren en mensen die pas kortere tijd staan ingeschreven meer kans geven. Mensen die al lang op de wachtlijst staan, zijn hier echter veel minder blij mee. Verder moeten corporaties bij toewijzing de regels in acht nemen, zoals ten aanzien van de hoogte van het inkomen. Voorrang geven aan inwoners van Heusden mag niet. Wel kan Heusden ‘sturen’ door meer sociale huurwoningen te laten bouwen, of woningen die de doorstroming bevorderen.

Koopwoningen

Op het gebied van koopwoningen is het nog ingewikkelder. Heusden kan daar vanwege wettelijke bepalingen weinig invloed op uitoefenen, ook niet door voorwaarden te stellen bij de verkoop van grond aan een projectontwikkelaar. ,,Het is aan de verkoper om te bepalen aan wie hij de woning verkoopt”, aldus burgemeester en wethouders. Wel kan de verkoper huizen eerst via ‘lokale communicatiekanalen’ aanbieden, maar dan nog bepaalt hij zelf aan wie hij verkoopt.

Toch probeert Heusden wel op een andere manier starters te helpen een betaalbaar koophuis te vinden: door ‘kleinere en betaalbare koopwoningen te bouwen’. Dat zijn huizen van maximaal 70 vierkante meter. ,,We schatten in dat kleinere huizen goedkoper zijn en dat is prettig voor starters”, licht een woordvoerder desgevraagd toe. ,,En we denken dat mensen die meer geld te besteden hebben, liever iets groters kopen.” Hij erkent daarbij dat, gezien de huidige woningmarkt, ‘goedkoop’ een relatief begrip is.

Vermogenseis

Wat in elk geval helder is: Heusden kan geen inkomens- of vermogenseisen stellen aan wie zo’n kleine ‘starterswoning’ wil kopen. Dus ook mensen met veel geld kunnen zo’n huis bemachtigen. Heusden heeft sowieso nergens het woord ‘starter’ omschreven.

De gemeente ziet niets in het beschikbaar stellen van startersleningen. Die drijven de prijs alleen maar op, verhogen de kansen op een woning niet en starters krijgen er alleen maar hogere hypotheeklasten door, aldus het college.