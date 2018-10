'Heusden gered door bel van herstellende economie'

video Geliqui­deer­de crimineel is Hamza Ziani (34), die ooit verdacht werd van ontvoering in Kaatsheu­vel

29 oktober De 34-jarige Hamza Ziani uit Utrecht is afgelopen weekeinde in Spanje vermoord. De man werd in Torremolinos in een restaurant door zijn hoofd geschoten. Verschillende Spaanse kranten en Nederlandse misdaadsites bevestigen de dood van Ziani. De crimineel werd in 2013 veroordeeld voor (en later vrijgesproken van) de ontvoering van een man, die hij vier dagen vasthield in Kaatsheuvel.