Heusden groeit gestaag door, maar ook daar sterfte-overschot

VLIJMEN - Heusden heeft er in een jaar tijd 328 inwoners bij gekregen en is daarmee de grens van 45.000 inwoners gepasseerd. Ook Heusden kende vorig jaar overigens een sterfte-overschot, van 55: er overleden meer mensen dan dat er kinderen zijn geboren.

Eerder bleek uit de cijfers van Waalwijk, Loon op Zand en Altena al dat ook in die gemeenten sprake was van een sterfte-overschot. In voorgaande jaren was juist vaak sprake van een geboorte-overschot, of van een minder groot sterfte-overschot. In deze verschillen worden ongetwijfeld de gevolgen van corona zichtbaar.

Kleine kernen

In Heusden groeiden vrijwel alle kernen qua aantal inwoners. Vlijmen kreeg er per saldo de meeste inwoners bij (259), Elshout (42), Nieuwkuijk (2) en Haarsteeg (47) deden het met minder groei. In de grootste kern, Drunen, nam het aantal inwoners iets af, met 22.

Heusden bleef met 5.366 inwoners precies gelijk, maar in de aantallen zitten ook de inwoners van Herpt, Hedikhuizen, Doeveren en Oudheusden. Over die dorpen zijn geen aparte cijfers bekend.

Groot en klein

Drunen bleef de grootste kern, met 18.290 inwoners. Vlijmen komt steeds iets dichterbij en telde per 12 januari 15 271 inwoners. Die groei is voor een belangrijk deel te danken aan de woningbouw in Geerpark en De Grassen. Ook in de relatief sterke groei van Elshout (een stijging van 42 naar in totaal 1.816) is ongetwijfeld het effect te zien van de nieuwbouw die daar plaatsheeft.

Honderd-plus

Om precies te zijn 2.284 mensen van elders vestigden zich binnen de grenzen van de gemeente Heusden, 1.901 mensen verhuisden naar een andere gemeente. In de gemeente zelf verkasten 2.251 inwoners. Heusden had vorig twee honderjarigen, beiden in Vlijmen. In Drunen woonden vorig jaar twee mensen van 101 jaar oud.

Waalwijk heeft 48.834 inwoners, Altena 56.377 en Loon op Zand 23.505.