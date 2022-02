Heusden heeft alle goeds voor met de scholen, maar vreest de kosten

Verder staan onder meer op de rol de nieuwbouw van De Bussel in Vliijmen, nieuwbouw van basisscholen Wereldwijs en Jongleren in Drunen, een upgrade van de Lambertusschool in Haarsteeg en 't Kompas in Nieuwkuijk, renovatie of nieuwbouw van de Th. J. Rijkenschool in Elshout en nieuwbouw van De Duinsprong in Drunen. Allemaal plannen die al wat langer in de pijplijn zaten. Een paar weken geleden kwam daar voor velen onverwacht bij de mogelijke nieuwbouw van het d’Oultremontcollege in Drunen.