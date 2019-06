Heusden heeft koper gevonden voor pand ‘Willy Brands’ Vlijmen

Klappen met bezemsteel in Alem: 100 uur werkstraf voor gefrus­treer­de man uit Veen

14:29 ALEM/VEEN/ARNHEM - Een 49-jarige man uit Veen kon het niet goed hebben dat een vroegere bekende uit Alem de moeder van zijn twee jongste kinderen had ingepikt. Hij dreigde in 2017 dan ook op verschillende momenten via de telefoon wat hij met ‘dat manneke’ zou komen doen en sloeg het slachtoffer in 2018 met een bezemsteel.