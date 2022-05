‘Heusden heeft niets gedaan na uitspraak over discriminatie’. Transparant: maak desnoods nieuw woonwagenkampje

VLIJMEN - Het is geen enkel probleem wanneer Heusden ergens in de gemeente een nieuw woonwagenkampje maakt, om daar mensen die al jaren op zoek zijn een eigen plek te bieden. Dat stelt Louise van der Heijden van Heusden Transparant in vragen aan de gemeente.

,,Heusden heeft de afgelopen vier jaar helemaal niks gedaan, terwijl het College voor de Rechten van de Mens toch heel duidelijk was", stelt Van der Heijden. Ze verwijst daarmee naar een uitspraak van 2018, waarin staat dat Heusden ‘verboden onderscheid maakt op grond van ras'. Met andere woorden: discrimineert. ,,Als ik daarvan word beschuldigd, zou ik zo snel mogelijk een einde aan die situatie willen maken.”

De zaak was destijds aangespannen door een bewoonster van een van de vier woonwagenkampjes in Heusden. Omdat ze behoort tot de bevolkingsgroep van woonwagenbewoners met een eigen cultuur, kon ze een beroep doen op de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en op de ‘sociale bescherming’ die daarbij hoort. Voor de vrouw zou nergens plaats zijn in de gemeente om zelfstandig in een woonwagen te wonen. Al in 2012 trok zij daarover aan bel, maar al die jaren zou de gemeente niets hebben gedaan om haar ergens in Heusden een plek te geven. En dat is dus discriminerend op grond van ras, aldus de uitspraak. Woonwagenbewoners kunnen, als etnische groep, op grond van ras een beroep doen op de AWGB.

Uitsterfbeleid is verboden

Los van dit individuele geval is Heusden, net als andere gemeenten overigens, enige tijd geleden op de vingers getikt over z'n algemene woonwagenbeleid. Zowel door Europese rechtspraak als door de Nationale Ombudsman. Zo mogen gemeenten geen ‘uitsterfbeleid’ voeren; ook moeten bewoners hetzelfde worden behandeld als niet-woonwagenbewoners. Een woonwagenbewoner die een woning zoekt, moet binnen een redelijke termijn kans hebben op een standplaats.

En dat laatste is in Heusden volgens Heusden Transparant niet het geval, ook al worden nu in regionaal verband toewijzingscriteria opgesteld, vindt een woonwensenonderzoek plaats en concludeert Heusden dat op sommige kampjes een enkele extra plaats gerealiseerd kan worden. Concreet speelt een kwestie op het kampje in Heesbeen, waar twee zussen die nu bij hun ouders wonen een eigen plek willen. Ze hebben onlangs illegaal twee caravans geplaatst.

Quote Als andere 18- of 19-jarigen bij Woonveste aankloppen voor een woning, zeg je toch ook niet ‘ga maar in Gennep of zo zoeken’ Louise van der Heijden, Heusden Transparant

Heusden zoekt oplossingen vooral ook in regionaal verband. ,,Gaat Heusden, als het zelf geen plek heeft, straks mensen verwijzen naar een kamp in een andere gemeente?", vraagt Van der Heijden zich af. ,,Dan gaat ze bij een nieuwe rechtszaak echt nat. Je hebt een huisvestingsplicht, je moet woonwagenplaatsen faciliteren en mag niet discrimineren. Als andere 18- of 19-jarigen bij Woonveste aankloppen voor een woning, zeg je toch ook niet ‘ga maar in Gennep of zo zoeken’? Die laat je toch ook niet wachten tot hun pa en ma overlijden voordat ze op zichzelf kunnen wonen?”

‘Tijdrovend en duur zijn geen argumenten’

Heusden Transparant heeft zelf geen concrete plek in gedachten voor een eventueel nieuw kampje. ,,Uitvoering is een zaak van burgemeester en wethouders.” Dat uitbreiding van de huidige kampjes alleen kan via een tijdrovende procedure en mogelijk veel geld kost, vindt Van der Heijden op zich geen argument. ,,Als nieuwbouwwijken als Geerpark of De Grassen straks vol zijn, zoeken we ook nieuwe locaties. Mocht de raad de kosten van uitbreiding van de kampjes te duur vinden, dan moet ze dat maar zeggen. Dan zien we dan wel verder.”

Van Bokhoven ontkent in een reactie dat Heusden ‘niets zou doen'. ,,We hebben nu alle locaties in beeld gebracht en de mogelijkheden tot uitbreiding. Daar begint het mee. Het is te simpel om te zeggen, ‘zet er maar een paar wagens bij of realiseer een nieuw centrum’, je hebt immers te maken met bestemmingsplannen. Daarnaast gaat het om heel specifieke woonwensen, ze willen als familie bij elkaar blijven wonen. We voeren geen uitsterfbeleid en we hebben al 24 plaatsen, verdeeld over vier kampjes.”