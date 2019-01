Heusden hijst Regenboogvlag na beroering over ‘Nashville-verklaring’

B & W van Heusden vinden de verklaring niet passen bij waar Heusden voor staat, licht een woordvoerder toe. ,,’Samen thuis in Heusden’ is de titel van de toekomstvisie, die onze inwoners vorig jaar schreven. Samen thuis ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, religie of geaardheid. Uit de beroering over de ‘Nashville verklaring’ , blijkt dat dit helaas geen vanzelfsprekendheid is, zelfs niet in Nederland”, staat op de Facebookpagina van Heusden te lezen.

Niet over één nacht ijs

Of álle Heusdense collegeleden de Nederlandse Nashvilleverklaring hebben gelezen weet de woordvoerder niet. ,,Burgemeester Willemijn van Hees in elk geval wel. We hebben er bewust een nachtje over geslapen voor we een besluit namen. We wilden niet ‘uit de heup schieten’ door alleen te reageren op basis van de commotie, maar we wilden weten wat in de verklaring staat.” Dinsdagochtend in de collegevergadering is vervolgens besloten de Regenboogvlag te hijsen.