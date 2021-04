Heusden houdt verenigingen overeind. Maar genoeg op de bank? Dan geen coronasteun

Door de coronamaatregelen moeten organisaties een streep halen door activiteiten en vallen allerlei inkomsten weg. Gemeenten krijgen geld van het Rijk om verenigingen en instanties die in hun voortbestaan worden bedreigd, ‘coronasteun’ te geven’. In geval van Heusden gaat het om 334.000 euro.

Quote Wanneer wordt een organisa­tie nu wel of niet precies bedreigd in het voortbe­staan? Peter van Steen, wethouder gemeente Heusden

Heusden kreeg over vorig jaar elf aanvragen. Zeven daarvan worden gehonoreerd, voor bijna 84.000 euro. De afweging was volgens wethouder Peter van Steen moeilijker dan gedacht. ,,Wanneer wordt een organisatie nu wel of niet precies bedreigd in het voortbestaan?” Verder is gekeken naar de specifieke situatie van een organisatie: die is steeds weer anders. Ook is rekening gehouden met de de financiële reserves van een organisatie.

Genoeg reserves

Met name dat laatste leidt ertoe dat Stichting steunpunt ouderen d’n Elshof In Elshout niets krijgt, ondanks een tekort van bijna 5.800 euro. Volgens Heusden kan de stichting dat gemakkelijk uit de eigen spaarpot(ten) betalen. Dat geldt ook voor Elshout Vooruit, de stichting die gemeenschapshuis 't Rad beheert. De ‘coronaschade’ is berekend op ruim 7.800 euro, maar de stichting heeft voldoende geld achter de hand, aldus Heusden.

Deze twee ‘nees’ zijn volgens Van Steen best wat wrang. ,,Twee organisaties die het goed voor elkaar hebben, goed beleid voeren, keurig reserves hebben en die nu moeten opeten.”

Collectief Ouderen Vervoer

Ook Vlijmense Boys en HHC'09 (Oudheusden) klopten tevergeefs aan voor steun. Beide verenigingen is al een keer (een deel) van de huur kwijtgescholden. Daardoor valt de financiële schade volgens de gemeente mee. Daarnaast heeft Heusden van Vlijmensche Boys nog niet de volledige cijfers.

Volledig scherm Wethouder Peter van Steen. © Paul Engelkes/gemeente Heusden Wie dan wel coronasteun krijgen? Collectief Ouderen Vervoer Heusden krijgt bijna 11.000 euro. Het bestaat pas sinds 2018, kende aanloopverliezen en zou vanaf 2020 zwarte cijfers gaan draaien. Corona gooide roet in het eten, terwijl er nog geen reserves zijn.

Majorettenkorps Sint Jan was net bezig om extra inkomsten te krijgen om verlies van subsidie op te vangen. Allerlei acties konden echter niet doorgaan, waarna Heusden niet voor2.700 euro bijspringt. Museum Het Gouverneurshuis ontvangt ruim 16.000 euro, Stichting Honsoirde bijna 2.400. Route voor de Kunst ontvangt 500 euro. Hart voor Haarsteeg was al 14.360 toegezegd. Zoals cultureel centrum De Voorste Venne al 80.0000 euro uit de pot kreeg.

Heusden steunt O3 met ruim 36.600 euro. De organisatie heeft volgens de gemeente zelf veel gedaan om kosten te besparen. ,,Maar we hebbenO3 ook gevraagd bepaalde activiteiten te blijven doen, vanwege het welzijn van de inwoners. Maar buurthuizen en zo moesten dicht, waardoor inkomsten wegvallen. Dan zou het vreemd zijn als wij niet bijspringen.”

Quote Nogmaals, wie dreigt om te vallen, klop aan! Peter van Steen, Wethouder gemeente Heusden

Al met al zit nu nog 170.000 euro in de pot voor coronasteun. Wethouder Van Steen verwacht dat ook over 2021 aanvragen gaan volgen. ,,Niet iedereen in de problemen heeft een aanvraag ingediend, we kijken nog of de drempel te hoog was. Nogmaals, wie dreigt om te vallen, klop aan!”

En als de pot leeg is? ,,Dan gaan we geld zoeken en organisaties helpen.” Wie het niet eens is met de besluiten, kan bezwaar indienen.