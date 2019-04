Heusden in actie tegen zwerfafval

Naast hondenpoep is zwerfafval nog steeds een van de grootste ergernissen. Alle reden voor Heusden om er nog eens flink wat geld en energie tegenaan te gooien om dit probleem te verhelpen, dan wel te voorkomen. Zeker als het Rijk zo'n aanpak flink sponsort. Daar komt bij dat in Heusden de hoeveelheid zwerfafval is toegenomen, of in elk geval het aantal plaatsen waar dat zwerfvuil ligt, flink stijgt. De plannen zijn gebundeld in 'Extra aanpak zwerfafval'.