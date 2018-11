'Heusden kan bouw op hoek Plein niet versnellen’

Restau­rants Waalwijk herhalen actie ‘Dineren voor Elkaar’

11:26 WAALWIJK - De actie Dineren voor Elkaar van de Lionsclub in Waalwijk gaat op herhaling. Het initiatief van de club in samenwerking met zo'n twintig restaurants leverde vorig jaar ruim tweehonderd dinerbonnen op voor minder bedeelden in Waalwijk.