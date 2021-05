Heusden kan gaan hakken en zagen

In het afgelopen jaar zijn inspecteurs op stap geweest om alle 28.157 bomen in de gemeente aan een inspectie te onderwerpen. ‘Alle’ wil in dit geval zeggen: de bomen die eigendom zijn van Heusden. Bomen van particulieren en de bomen in bossen (zoals de Loonse en Drunense Duinen) horen daar niet bij. Tree-O-Logic voerde controles uit.

Ruim 11.000 gebreken

De inspecteurs stellen vast dat er 11.284 gebreken aan de bomen zijn, waar snel iets aan gedaan moet worden. Een paar honderd bomen moeten nog dit jaar om omdat ze gevaarlijk zijn, of omdat ze minder dan een jaar te leven hebben. „Ze staan op omvallen”, stelt wethouder Kees van Bokhoven. „Als een boom of een uitwaaiende tak iets of iemand raakt, ben je als gemeente aansprakelijk.” Het kappen of rooien zal gebeuren na het broedseizoen.

Bij nog eens 859 bomen is de situatie qua achterstallig snoeiwerk zo ernstig, dat binnen een half jaar iets moet gebeuren. Als die klus is geklaard, wordt bij de resterende ongeveer 10.000 bomen het achterstallige onderhoud weggewerkt.

Volledig scherm Wethouder Kees van Bokhoven. © Paul Engelkes/gemeente Heusden

In principe wordt elke boom gecompenseerd. Dat zal niet altijd zijn op de plaats waar de oude boom is gekapt. „Soms groeit daar geen nieuwe boom, bijvoorbeeld als er te weinig plaats is omdat er andere bomen staan”, aldus Van Bokhoven. Het kan ook zijn dat de herplant in een straat wordt gecombineerd met werkzaamheden aan bijvoorbeeld de riolering of de bestrating.

De komende jaren worden soms hele lanen vervangen. Veel kastanjebomen zijn ziek en onder de ongeveer drieduizend essen in Heusden slaat de essentakkenziekte toe: de helft van die essen is ziek en moet plat.

‘Niet bang voor kaalslag’

Volgens wethouder Van Bokhoven hoeft niemand bang te zijn voor kaalslag. „We hebben 28.000 bomen, zonder die van particulieren en zonder de bossen. Dat neemt niet weg dat wanneer in iemands leefomgeving een forse boom wordt gekapt, dat altijd impact heeft.” De wethouder verwacht weinig bezwaren tegen de kapplannen, omdat het gaat om zieke en gevaarlijke bomen.

Voor alle werkzaamheden geldt dat Heusden steeds bekijkt of de eigen buitendienst ze kan uitvoeren, of dat het werk uitbesteed wordt. Duidelijk is a wel dat Heusden niet genoeg geld op de plank heeft liggen voor alle werkzaamheden. Per jaar is al 50.000 euro extra nodig voor vervanging van bomen. Ook het extra snoeiwerk gaat extra geld kosten, hoeveel is nog onduidelijk omdat het werk nog niet is aanbesteed.