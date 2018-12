Heusden kent geen vuurwerkvrije zones

Naar aanleiding van de landelijke discussie over vuurwerkvrije zones is binnen het gemeentehuis wel even gekeken naar de situatie in Heusden. ,,Maar wij hebben niet de indruk dat er massale maatschappelijke druk is om dergelijke zones in te voeren. Nu is de discussie hier, voor zover wij weten, niet aan de orde. Mocht blijken dat er volgend jaar wel draagvlak is voor vuurwerkvrije zones, dan handelen we naar bevind van zaken", aldus de woordvoerder.