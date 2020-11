Heusden komt met geld voor verzachten coronapijn, maar is wel een beetje streng

VLIJMEN - Ja, Heusden wil allerlei organisaties op het gebied van sport, cultuur en welzijn graag de helpende hand bieden als zij door corona financieel in de problemen komen. Maar nee, Heusden gaat niet als een soort Sinterklaas in het wilde weg geld uitdelen. Duidelijke criteria moeten ervoor zorgen dat de te verdelen pot van 334.000 terechtkomt op de juiste plek.

De 334.000 euro is geen toevallig bedrag, maar het geld dat Heusden vanuit het Rijk krijgt om maatschappelijke organisaties in deze coronatijd te hulp te komen. Veel instellingen hebben het nu soms best hard te halen: activiteiten kunnen (deels) niet doorgaan, inkomsten vallen weg, kosten lopen vaak door. Sommige instellingen staan daardoor op omvallen.

Gemeenten hebben de vrije hand

Nu heeft Heusden al wel het nodige gedaan voor verenigingen en instellingen. Onder meer uitstel van sommige betalingen, eerder uitbetalen van subsidies, afzien van het innen van huur (sporthallen bijvoorbeeld). Maar daarmee is het leed niet geleden. Vandaar dat Heusden nu de 334.000 euro gaat inzetten.

Overigens kunnen gemeenten met het geld doen wat ze willen. Ze zijn niet verplicht dat hele bedrag op te maken en als ze willen mogen ze ook méér uitbetalen. Dat laatste is in Heusden in elk geval niet de bedoeling.

Quote Heusden hanteert het begrip ‘sport, welzijn en cultuur’ vrij ruim. Het gaat om organisa­ties die de inwoners helpen gezond en gelukkig te blijven Peter van Steen, wethouder gemeente Heusden

Heusden is niet van plan het geld zomaar uit te delen. Ook al omdat Heusden het begrip ‘sport, welzijn en cultuur’ vrij ruim interpreteert en dus velen in principe in aanmerking komen. ,,Het gaat om organisaties die de inwoners helpen gezond en gelukkig te blijven", vat wethouder Peter van Steen samen. ,,Zolang het geen commerciële organisaties zijn.”

Of ruim drie ton voldoende is om te voorkomen dat organisaties omvallen? Van Steen weet het niet zeker, maar gaat uit van wel. Is de 334.000 euro niet toereikend, dan houdt Heusden de vrijheid de verdeling aan te passen.

Veel reserves? Dan geen of minder compensatie

Wie een aanvraag doet, moet goed onderbouwen welke inkomsten in coronatijd wegvallen, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En aantonen dat hierdoor het voortbestaan in gevaar is. Dat geldt voor vrijwilligersorganisaties, voor sportclubs, voor theaters, amateurkunst et cetera et cetera. Heusden vraagt ook om de jaarrekening 2019.

Wie genoeg vet op de botten (reserves) heeft, krijgt geen of minder geld van Heusden. Waarbij wel een dilemma opdoemt: wat voor de ene organisatie veel spaargeld is, kan voor de ander peanuts zijn. Van Steen: ,,We kunnen zo altijd maatwerk leveren.”

Geen NOW of TOZO aangevraagd? Dan weinig kans

Organisaties moeten verder aantonen wat ze doen om uitgaven te beperken en om toch nog zoveel mogelijk inkomsten te krijgen. Wie heeft verzuimd maximaal gebruik te maken van landelijke regelingen als NOW en TOZO, vist vrijwel zeker achter het net.

Verzoeken om een bijdrage kunnen tot 1 februari worden ingediend, voor 1 mei valt een besluit. Organisaties die acuut dreigen om te vallen, kunnen nu al aankloppen en eventueel een voorschot krijgen. Volgens Van Steen hebben zo'n tien organisaties dat inmiddels gedaan en wordt nu naar hun aanvraag gekeken.