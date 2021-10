Heusden koopt grond voor fietspad Tuinbouwweg

VLIJMEN/ELSHOUT - De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Tuinbouwweg tussen Vlijmen en Elshout is een stap dichterbij gekomen, nu Heusden en vijf grondeigenaren het eens zijn geworden over verkoop van stukken grond. Daarmee is bijna 243.000 euro gemoeid.

Met deze overeenkomsten heeft Heusden overigens nog niet alle benodigde grond in handen. Met twee grondeigenaren heeft de gemeente volgens wethouder Kees van Bokhoven al wel een mondelinge overeenkomst. ,,Met één eigenaar zijn we nog in gesprek, ik ga er vanuit dat we daar uit gaan komen.”

Wat langer

Dat sommige onderhandelingen wat langer duren is volgens Van Bokhoven niet zo vreemd. ,,Grondeigenaren hebben uiteraard ook hun belangen. Het is niet alleen even een perceeltje grond aankopen. Soms moet hekwerk worden verplaatst, moet er iets met bomen gebeuren of moeten we goed kijken naar de waterproblematiek, zeker als het gaat om bedrijven.” Pas in het alleruiterste geval wordt een onteigeningsprocedure in gang gezet. ,,Maar dat gebeurt maar zelden en daar zijn we niet op uit.”

Dan is er nog één stuk grond dat Heusden graag wil kopen voor de aanleg van het fietspad, maar dat niet absoluut noodzakelijk is.

De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Tuinbouwweg is een wens die al veel langer leeft. De Tuinbouwweg is een veel gebruikte fietsroute, niet alleen door recreanten maar ook door leerlingen die naar het voortgezet onderwijs in Drunen en Waalwijk gaan. Van Bokhoven sprak eerder al de hoop uit dat ook werknemers van de bedrijventerreinen in Elshout en van ’t Hoog in Nieuwkuijk van het nieuwe fietspad gebruik gaan maken.

Start voorjaar

Het fietspad loopt vanaf de kruising Tuinbouwweg/Abt van Engelenlaan tot de d’Oultremontweg in Elshout, over een lengte van ongeveer twee kilometer. Het wordt vier meter breed en is bedoeld voor fietsverkeer in twee richtingen. De totale kosten zijn geraamd op 1,9 miljoen euro.

Het fietspad komt te liggen aan de zuidkant van de Tuinbouwweg. Zo’n 65 bomen moeten worden gekapt. Tussen het fietspad en de sloot worden nieuwe bomen geplant, waarbij er geen eiken terugkomen. De planning is nog steeds dat komend voorjaar wordt begonnen met de aanleg. Voor de knelpunten bij de twee viaducten richting Elshout is inmiddels een oplossing gevonden. Het fietspad wordt daar verhoogd, waardoor het niet versmald hoeft te worden.