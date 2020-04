Heusden kreeg er vorig jaar bijna 400 huizen bij

Brandende auto rolt in berg van houtsnip­pers in Werkendam, bestuurder vergat handrem

13 april WERKENDAM - Een brandende auto is maandagavond een hoop met houtsnippers ingerold aan de Westkilweg in Werkendam. De auto was spontaan in brand gevlogen, waarna de bestuurder erachter kwam dat hij het voertuig niet op de handrem had gezet.