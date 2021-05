Heusden krijgt 25 camperplaatsen op de strekdam. ‘Geeft vesting een nieuwe impuls’

‘De camperaar’ is in opkomst, stelt De Ruiter. Ook in het gemeentehuis in Vlijmen weten ze van de toegenomen populariteit van mensen om met de camper op stap te gaan. Corona zou de trend nog eens hebben versterkt.

Maar wie in Heusden of directe omgeving z’n camper voor een of meer nachten wil parkeren, wacht een moeizame zoektocht. Een paar jaar geleden werd bij openluchtzwembad Het Run in Drunen een strook vrijgemaakt voor campers. Dat sloeg aan, maar met de nieuwe exploitant zijn ook de camperplaatsen verdwenen.

Groen

De Ruiter stapte naar de gemeente Heusden en die reageerde enthousiast. Heusden pacht de strekdam al jaren van Rijksvastgoed en verpacht de strekdam weer door aan De Ruiter. „Wij doen er echter weinig mee.” De vergunningaanvraag voor de camperplaatsen loopt inmiddels.

De campers komen op het vrij brede stuk van de strekdam, net in de ‘knik’ van de dam. Om dat deel geschikt te maken hoeft volgens De Ruiter niet veel te gebeuren. Camperaars kunnen gebruikmaken van de toilet- en doucheruimte van de jachthaven. Voor de afvoer van water vanuit de campers bouwt De Ruiter een sanitairstation, onder de grond. De verharding zal bestaan uit betonnen grastegels, de ledverlichting zal draaien op zonnecellen en accu’s. „We doen alles zo groen mogelijk.” Campers mogen maximaal drie dagen blijven staan.

Wethouder Thom Blankers is positief over de camperplaatsen. Met name ook uit het oogpunt van toerisme en recreatie. ,,Heusden is als vestingstadje zeker in trek. Maar willen we dat zo houden, dan moeten we de vesting wel regelmatig in de picture zetten, want je zag het toerisme toch wat teruglopen. De camperplaatsen kunnen een impuls zijn. Niet alleen voor de vesting, ook voor het toerisme in de streek.”

Volledig scherm De vesting Heusden vanuit de lucht. Helemaal rechtsonder de 'knik' in de strekdam. Iets verderop (op de foto net niet meer te zien), komen de 25 camperplaatsen. © Patrick Guitjens

Ondernemersvereniging en bewonersvereniging zijn volgens De Ruiter positief over het plan. Toch is niet iedereen enthousiast. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is ronduit tegen en adviseerde negatief. Volgens de commissie dragen ook de leegtes rond de vesting bij aan haar architectonische kwaliteit. De strekdam heeft weliswaar geen historische betekenis, maar is met z’n gras en bomen wel ‘waardevol voor de beleving van de vesting’. Campers met bijbehorende voorzieningen zouden daar afbreuk aan doen.

Niet zichtbaar

Het college legt dat advies echter naast zich neer. Volgens wethouder Blankers komen de campers buiten het beschermd stadsgezicht en zijn ze vanuit de vesting niet direct zichtbaar, vanwege het groen en de boten in de jachthaven. Van ‘bijbehorende voorzieningen’ is volgens Blankers geen sprake. Formeel gezien heeft de CRK overigens niets over de landtong te zeggen.