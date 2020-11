Heusden krijgt speciale graven voor afbreekbare urnen en asbussen

Afvalstof­fen­dienst van Den Bosch gaat in Altena het huisvuil inzamelen

3 november Niet Renewi, maar de Afvalstoffendienst van de gemeente ’s Hertogenbosch is per 1 januari 2021 de nieuwe inzamelaar van het huisvuil in Altena. Door ‘Den Bosch’ het alleenrecht te geven, hoopt Altena goedkoper uit te zijn. Het plan was al aangekondigd, maar de keuze is nu definitief.