Heusden krijgt vinger in de pap als grondprijs luxe huizen Steenenburg flink stijgt

DRUNEN - Als Heusden voor de vrije kavels voor woningbouw op Landgoed Steenenburg meer gaat vragen dan 442 euro per vierkante meter, dan mag ook de Heusdense politiek daar iets over zeggen.

Welke prijs Heusden gaat hanteren is overigens nog niet bekend. In principe gaat de gemeente uit van de afspraken die gelden voor de gehele gemeente: een basisprijs van 385 euro (exclusief btw), met de mogelijkheid daarvan 15 procent af te wijken. De maximum grondprijs is daarmee dus 442 euro, zo laten burgemeester en wethouders weten op vragen van raadslid Jan Kleian (Heusden Transparant). Maar omdat het op Steenenburg gaat om vrij exclusieve percelen voor 56 luxe huizen, mogen voor het zuidelijk deel van Steenenburg (het voormalige Land van Ooit) afwijkende prijzen gelden.

Eventueel loten

Welke dat gaan worden is dus nog niet bekend. Heusden kijkt daarbij naar de taxaties die vorig jaar zijn uitgevoerd en heeft twee makelaars gevraagd naar hun mening. Als de prijs boven de 442 euro uitkomt, zal het college dat voorleggen aan de gemeenteraad. De prijs die uit de bus komt staat vast en is dus niet onderhandelbaar.

In geval er meerdere gegadigden zijn voor één en hetzelfde stuk grond, wordt via loting bij de notaris bepaald wie de gelukkige wordt. Verder is in 2018 afgesproken dat ‘een partij’ de kans krijgt twee woningbouwkavels naar keuze te kopen, voordat de openbare verkoop start. Die ‘partij’ betaalt de dan geldende grondprijs, tegen de voorwaarden die dan gelden. Heusden zegt niet met wie de afspraak is gemaakt, maar dat is vrijwel zeker Jan Kelders sr.

Zelfbewoningsplicht

Kelders sr. koopt zowel het noordelijk deel van Steenenburg, als het middengedeelte. In het noordelijk deel gaat hij een geavanceerd MS Centrum realiseren, waarbij het JBZ een belangrijke rol krijgt. In het middengedeelte laat Kelders vijftig patiowoningen en 120 (zorg)appartementen bouwen. Kelders wil in kasteel d’Oultremont (het voormalige Roze Kasteel) een lunchroom met café vestigen.

Hoe Heusden in het zuidelijk deel van Steenenburg een zelfbewoningsplicht voor de kopers van een perceel gaat invullen is nog niet bekend, aldus het college. Het is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden.

Verkoop

De stukken grond worden uiteindelijk door de Kavelwinkel van de gemeente verkocht. Een makelaar zal in eerste instantie geïnteresseerden benaderen, informatie geven en vragen beantwoorden. Zodra een kavel is gereserveerd speelt de makelaar geen rol meer.