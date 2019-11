‘Heusden laat bestuur De Voorste Venne vallen als baksteen’

Ze ervaren het als zeer schril contrast. Ruim een jaar geleden nog van alle kanten bewierookt vanwege het prachtig gerenoveerde culturele centrum dat in Drunen is verrezen. In april nog de oproep om elkaar vooral vast te houden. Nú een gemeente die ze laat vallen als een baksteen. Anders kunnen ze het niet zien. ,,Het wordt spannend en dan trekt de gemeente haar keutel in. Blijkbaar is er geen plaats voor visionaire bestuurders in Heusden.”