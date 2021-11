Heusden legt autobranche onder vergrootglas. ‘Genoeg reden om te kijken of er meer aan de hand is’

VLIJMEN - De autobranche in Heusden ligt onder een vergrootglas. Heusden telt relatief erg veel auto- en garagebedrijven, terwijl bij een flink aantal van die bedrijven weinig aanloop is of de autovoorraad nauwelijks lijkt te wisselen, aldus de gemeente. ,,Genoeg aanleiding om te onderzoeken of hier misschien meer aan de hand is.”

Het onderzoek komt niet uit de lucht vallen. Heusden voerde al eerder controles uit bij autobedrijven. Begin 2018 bleek bij acht autobedrijven in de omgeving Drunen en Nieuwkuijk het nodige mis. Zo was sprake van onder meer illegale bewoning door arbeidsmigranten, opslag van materialen voor growshops en van milieu-overtredingen. In oktober 2019 werden in Drunen materialen aangetroffen voor een hennepkwekerij, nam de politie een nepwapen in beslag en werden verlopen handelaarskentekenplaten gevonden. Afgelopen september nog nam de politie in Heesbeen 1600 namaakvelgen in beslag.

Onderzoek

Al met al genoeg alarmbellen om eens naar de branche te kijken, zeker omdat volgens de gemeente ook landelijk gezien relatief veel autobedrijven worden gebruikt voor bijvoorbeeld witwassen. Heusden zet nu met verschillende andere instanties én Tilburg University zaken op een rij. Bij de gemeente staan 188 ‘autobedrijven’ geregistreerd, variërend van autoverkoop, autoherstel, autogarages en onderdelenverkoop. Daarvan staat er 71 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Overigens sluit Heusden niet uit dat dot overzicht nog wordt geactualiseerd. De autobranche is in Heusden vooral sterk vertegenwoordigd op de kleinere en meestal verouderde bedrijventerreinen.

Quote Misschien is er wel een heel goede verklaring voor de grote hoeveel­heid autobedrij­ven. Maar vooralsnog voelt het voor velen niet goed Willemijn van Hees, burgemeester Heusden

Een van de vragen is volgens burgemeester Willemijn van Hees ‘hoe het toch kan dat inwoners melden dat er overdag bij sommige autobedrijven nooit iemand is te zien'. ,,En dat het pas na elf uur 's avonds druk wordt. Of dat de autovoorraad zelden wisselt. Hoe verdienen die bedrijven dan hun geld?” Van Hees benadrukt dat ze absoluut niet alle autobedrijven verdacht wil maken. ,,Er zijn uiteraard ook volstrekt bonafide bedrijven. En misschien is er wel een heel goede verklaring voor de grote hoeveelheid autobedrijven. Maar vooralsnog voelt het voor velen niet goed.”

Bibob

Een manier om meer zicht te krijgen op activiteiten van bepaalde autobedrijven, is het delen van informatie met andere instanties. Dat mag echter niet zomaar. Het instellen van een zogeheten handhavingsknelpunt biedt die mogelijkheid wel, maar alleen als de gemeente dat goed onderbouwt. Is dat het geval, dan gaat voor de autobranche een vergunningplicht gelden, net als bijvoorbeeld voor de horeca al geldt. Dan kan de gemeente bijvoorbeeld een Bibob-onderzoek laten uitvoeren, om te kijken of wellicht sprake is van witwassen, gebruik van crimineel geld of ondermijning.

Binnenkort wil Heusden in de APV de mogelijkheid opnemen om een exploitatievergunning te vragen. Dan kan de overheid meekijken in de administratie van bedrijven. Van Hees noemt de gemeente Nuenen daarbij als voorbeeld, als het gaat om de autobranche.