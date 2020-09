Heusden loopt achter met huisvesting asielzoekers; uitblijven gezinsherenigingen een van de redenen

Verdachte knokpartij in Vlijmense snackbar mag gevangenis verlaten

14:43 DEN BOSCH/VLIJMEN -De 24-jarige Hagenaar die wordt verdacht van poging tot doodslag in een snackbar in Vlijmen, mag het proces in vrijheid afwachten. De rechtbank in Den Bosch heeft dat vrijdagmorgen besloten.