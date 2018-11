Heusden maakt werk van signalen over onveiligheid: snel met Kompas om tafel

Kinderen redden vastzit­tend schaap uit koud water Wijk en Aalburg

25 november WIJK EN AALBURG - Kinderen hebben zondag tijdens een speldag van StukTV in een weiland aan de Wijksestraat in Wijk en Aalburg een zielig schaap gevonden dat in een gat was gevallen. Hij had geluk dat hij gevonden werd, want zelfstandig kon hij er niet uit.