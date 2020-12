Heusden ‘misschien minder ruimhartig’ voor scholen Oudheusden. ,,Niet al het bespaarde geld automatisch in nieuw gebouw stoppen”

OUDHEUSDEN - Dat bij nieuwbouw van De Dromenvanger en De Leilinde in Oudheusden flink wordt bespaard op de tijdelijke huisvesting van beide basisscholen is prachtig, het betekent niet dat al het bepaarde geld zonder slag of stoot in de nieuwe scholen wordt gestoken. De politiek wil daar heel duidelijk zeggenschap over houden.

Dat laatste wordt nu ook vastgelegd in het voorstel waarover de Heusdense gemeenteraad dinsdag 15 december een besluit neemt. De eerdere formulering was wat verschillende partijen betreft te vaag. Ook wil de raad iets zeggen over het doel waar het geld aan wordt besteed.

Beide basisscholen zitten nu al op één plek. Maar beide krijgen nieuwbouw, waarbij De Dromenvanger (onderdeel van Scala) en De Leilinde (Willem van Oranje College) ook echt onder één dak komen. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie.

Tijdelijk onderkomen

Tijdens de bouw, die naar verwachting over ongeveer een jaar begint, is andere huisvesting nodig. Noodunits kosten volgens de gemeente al snel zes ton per school. Op die kosten kan aardig bezuinigd worden, nu De Leilinde tijdelijk naar ruimtes in het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg verhuist. Dat levert een besparing op zo'n vier ton; de extra kosten voor leerlingenvervoer zijn daar al af.

Voor De Dromenvanger zijn evenmin tijdelijke units nodig. Deze school blijft tijdens de nieuwbouw in het bestaande gebouw, omdat de nieuwe school iets verderop op het terrein komt te staan.

Kritische noten

Volledig scherm Caspar van den Brandt. © Gemeente Heusden Al met al dus een ‘besparing’ van een miljoen euro. Wethouder Mart van der Poel (onderwijs) heeft met de scholen afgesproken dat een deel van dat geld geïnvesteerd mag worden in het nieuwe schoolgebouw. ,,Dat is billijk", zei hij daarover al eerder. En ook al is tegen de scholen al gezegd dat de exacte hoogte nog niet vaststaat en Heusden wil weten waaraan het geld wordt besteed, kraakte de politiek onlangs toch enkele kritische noten.

Zo was Caspar van den Brandt (Gemeentebelangen) ‘verbaasd’ en zelfs een ‘beetje teleurgesteld’ over de gemaakte afspraken, ook al omdat Heusden op andere manieren ook al bereid is ‘geld bij te lappen’ aan het onderhoud. ,,Dit is een beetje overdone.” Hij stelde voor de verwachtingen richting de scholen over de hoogte van het bedrag wat te temperen. ,,Misschien zijn wij straks wat minder ruimhartig dan nu wordt gedacht.”

Blanco cheque?

In dezelfde vergadering vroeg Louise van der Heijden (Heusden Transparant) zich af of Heusden ‘een blanco cheque’ uitdeelt en had ook Caren Joosten-Kuijs (DMP Heusden) kritische kanttekeningen.

Gevolg van de kritiek is een aangepast raadsvoorstel, waarin nu expliciet staat dat Heusden ‘een deel’ van het uitgespaarde bedrag ter beschikking stelt voor kwaliteitsverbetering van de school. En dat de raad de hoogte en de bestemming bepaalt, op het moment dat formeel het geld voor de nieuwbouw beschikbaar wordt gesteld.