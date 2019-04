Heusden moet extra in buidel tasten voor aanpak wegen

De ruim 900 deelnemers van de 80 van 1 Altena zijn onderweg

5 april ALMKERK - De ruim 900 deelnemers aan de 80 van 1 Altena zijn onderweg. De lopers werden vrijdagavond in beweging gezet door Arie den Hartog, de man die in zijn wandelcarrière al 100.000 wandelkilometers onder zijn wandelschoenen door liet glijden. Het startschot van de Almkerker klonk bij velen als muziek in de oren: eindelijk konden ze aan hun 'barre' tocht beginnen. Het wandel event gaat door alle 21 kernen van de gemeente Altena. De lopers moeten zaterdag om uiterlijk 18.00 uur finishen willen ze voor een oorkonde in aanmerking komen.