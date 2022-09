Heusden moet flink betalen voor onderhoud waterberging op tuinbouwbedrijf

Geparkeer­de auto in brand in Kaatsheu­vel, buurtbewo­ners proberen te blussen met tuinslang

KAATSHEUVEL - Een geparkeerde auto aan de Berndijksestraat in Kaatsheuvel is in de nacht van zondag op maandag uitgebrand. Rond 00.15 uur brak de brand uit, waarop buurtbewoners en de eigenaar meteen in actie kwamen met een tuinslang, emmers water en een brandblusser.

