Heusden niet bang voor waterbedeffect in Hedikhuizen door drempels in Bossche polder

Buurt is trillende kopjes in kast en geluidsoverlast van zwaar verkeer zat. ‘Oplossing is niet zo moeilijk’

Heusden, steenfabriek Vandersanden in Hedikhuizen en niet in de laatste plaats bewoners van dat dorp zien het liefst dat vrachtverkeer van en naar de steenfabriek níet door het dorp rijdt, maar de ‘polderroute’ richting de A59-aansluiting bij Den Bosch kiest. Chauffeurs zijn echter niet verplicht die route te nemen, of laten zich soms alleen leiden door de routeplanner. Daardoor rijden nog steeds zware vrachtwagens door Hedikhuizen, tot grote onvrede van bewoners. Al langer dringen zij aan op maatregelen om dat zware verkeer te weren, daarin gesteund door politieke partijen.

Eerst onderzoek

De voorkeursroute van de vrachtwagens van en naar de steenfabriek loopt nu dus voor een groot deel over grondgebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Met name over de Baron van der Aaweg, de Baronesse van Egmondweg en De Omloop. Die route voert langs onder meer Bokhoven. Inwoners van dat dorp klagen over de te hoge snelheid van het verkeer op die polderwegen, waar maximaal zestig kilometer per uur mag worden gereden. Om iets aan die snelheid te doen, gaat Den Bosch op die wegen drempels leggen.