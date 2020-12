Heusden niet bepaald ‘toiletvriendelijk', Waalwijk juist wel

DE LANGSTRAAT - Heusden komt er niet best vanaf, in het aanbod van openbaar toegankelijke toiletten. In een lijstje van toiletvriendelijkste gemeenten van de Maag Lever Darm Stichting bezet Heusden de 248ste plaats. Waalwijk scoort juist erg goed: een achtste plek. Loon op Zand staat op plaats 208.

De ranglijst is opgemaakt naar aanleiding van wereldtoiletdag. De Maag Lever Darm Stichting kijkt bij de samenstelling van het overzicht naar verschillende aspecten. Er zijn ook verschillende ‘klassementen', waarbij onderscheid wordt gemaakt naar bijvoorbeeld grootte van de gemeente. Ook wordt gekeken naar de situatie als de horeca open is, en wanneer die dicht is.

‘Heusden onwaardig’

Hoe dank ook, in het ‘algemeen klassement’ doet Heusden het niet best. Rob Klerks, burgerraadslid van Heusden één, kaartte het deze week aan. Hij vroeg wethouder Peter van Steen of hij kon zorgen voor verbetering van de situatie in vooral de centra en op toeristische plaatsen.

Van Steen zei dat de 248ste plek ‘Heusden onwaardig is'. Aan de andere kant is het onderzoek volgens hem niet helemaal representatief, omdat ook een rol speelt of locaties zijn aangemeld op de app HogeNood. ,,Het is dus iets minder dramatisch. We krijgen ook geen klachten, maar we gaan er wel naar kijken. Misschien kunnen we ondernemers aansporen zich aan te melden bij de app.”

Waalwijk

In Waalwijk maken verschillende partijen zich al langere tijd sterk voor meer openbare toiletten. Het college zag recent nog af van een toiletruimte die 24 uur per dag open zou zijn, omdat het de kosten te hoog vond.

Mogelijk komt er op aandringen van de raad toch nog een openbare toiletvoorziening in het centrum van Waalwijk. Zeker nu in coronatijd veel horecazaken dicht zijn, kan dat voor mensen met bijvoorbeeld incontinentieproblemen, voor mindervaliden en ouderen extra problemen opleveren.