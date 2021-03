Heusden niet van zins plannen voor zonnevelden stop te zetten

Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Heusden op vragen van PvdA-fractievoorzitter Ronald Heesbeen. Die vroeg een paar weken geleden om de plannen voor de aanleg van zonnevelden stil te leggen , ook al had het college net laten weten enthousiast te zijn over twee plannen van agrariërs .

Eisen van Heusden

Heesbeen beriep zich echter op ‘voortschrijdend inzicht’. Een rijksadviseur en een hoogleraar riepen onlangs de overheid dringend op om juist níet in te zetten op zonnevelden op agrarische grond, maar eerst alle daken in Nederland vol te leggen.

Niet óf, maar én-én

Het college wil zoveel mogelijk daken voor zonne-energie benutten, maar stelt ook dat lang niet alle daken geschikt zijn, of geschikt gemaakt kunnen worden. Overigens wordt in Heusden wel gewerkt aan plannen om meer ondernemers warm te krijgen voor zonnepanelen op de daken van bedrijven.

Knoop doorhakken

De gemeenteraad praat dinsdag 30 maart over het plan van het college om zonnevelden toe te staan aan de Polderweg in Oudheusden (20 hectare) en aan de Mariëndonkstraat in Elshout (6 hectare). In de laatste informatievergadering kwamen er veel kritische vragen en opmerkingen over de initiatieven van de betrokken agrariërs.

Overigens is vorige week in regionaal verband afgesproken even pas op de plaats te maken met zonnevelden, tot 2023. Dit los van de lopende plannen, zoals in Heusden. Hart van Brabant wil hiermee voorkomen 'dat zonnevelden als confetti over het buitengebied verspreid raken’. Verder wil de regio voorrang geven aan zonnepanelen op bedrijfsdaken en aan windenergie. Grote zonneparken zouden te veel van de steeds schaarsere capaciteit van het stroomnetwerk in beslag nemen. En dat zou de aanleg van zonnestroom op daken juist tegenwerken.