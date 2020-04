Heusden: ook formeel ja tegen geld voor GOL

Nog even geduld, nieuwe woonwijk Werkendam met 300 huizen is in aantocht

18:05 WERKENDAM - Werkendam krijgt een nieuwe woonwijk. Als de gemeenteraad van Altena in april akkoord gaat met de plannen, zou over een kleine twee jaar de eerste paal de grond in kunnen voor de bouw van uiteindelijk minstens 300 huizen.