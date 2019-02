Heusden op de actietoer: ‘CO2 weg ermee!

Heusden contro­leert zes panden: bij vier is iets mis

16:20 VLIJMEN Bij een actie van het Heusden Interventieteam (HIT) zijn donderdag bij vier panden in de gemeente Heusden zaken vastgesteld die niet in de haak waren. In totaal namen politie, gemeente, Baanbrekers en Enexis een kijkje in zes panden in Haarsteeg, Heesbeen, Drunen en Vlijmen.