Heusden op scherp na uitspraak minister over quotum arbeidsmigranten

VLIJMEN - Heusden gaat de uitspraken van minister Koolmees over het stellen van quota aan de huisvesting ‘zorgvuldig bestuderen’, aldus wethouder Thom Blankers. Hij gaat er voorlopig vanuit dat de Heusdense plannen overeind kunnen blijven. ,,Als dat niet zo blijkt te zijn, gaan we ze aanpassen.”

Blankers reageert daarmee op de antwoorden van minister Wouter Koolmees (sociale zaken) op Kamervragen. Koolmees stelt dat het hanteren van quota voor de huisvesting van arbeidsmigranten op gespannen voet staat met Europese regelgeving. Na het lezen van een bericht in het Brabants Dagblad, gingen de alarmbellen in Heusden gelijk af.

Meer zicht krijgen, vergunning verplicht

Er zijn gemeenten in Nederland die dergelijke quota instellen. Soms niet direct, maar dan vaak indirect omdat hun beleid wel kan leiden maximum aantallen. Dit lijkt bijvoorbeeld in de Bommelerwaard te spelen. Of en in welke mate het geldt voor de regels die Heusden wil gaan hanteren voor de huisvesting van arbeidsmigranten, is dus nog niet duidelijk.

Heusden is de afgelopen tijd druk geweest met het opstellen van regels rond de huisvesting van deze groep. Heusden wil beter zicht krijgen op waar ze wonen, en stelt voortaan een vergunning verplicht. Heusden wil daarmee ook goede woonomstandigheden kunnen afdwingen en overlast voorkomen.

Spreiding

In Heusden wonen naar schatting nu zo'n 1.100 arbeidsmigranten, naar verwachting groeit dat aantal de komende jaren met nog eens 500. Velen werken in de agrarische sector en in de maakindustrie (zoals metaalbedrijven). De bedoeling is dat de gemeenteraad 15 december een besluit neemt over de regels.

Heusden kiest voor spreiding. Huisvesting op het terrein van de agrarische werkgevers heeft de absolute voorkeur. Daarna in panden aan de rand van enkele bedrijventerreinen en pas dáárna in woonstraten.

Scherpere regels

De politiek vroeg onlangs om de regels nog wat aan te scherpen, om te voorkomen dat op sommige plaatsen (te) veel arbeidsmigranten komen te wonen. Zo wordt het aantal toegestane bewoners in ‘geconcentreerde huisvesting’ in (historische) dorpslinten alsnog verlaagd van 30 naar 15. Aan de randen van een aantal bedrijventerrein mogen wél maximaal dertig arbeidsmigranten ‘geconcentreerd’ gaan wonen.

Hoogbouw

Heusden stelt dat in een woonomgeving in maximaal 5 procent van de huizen arbeidsmigranten mogen wonen. Ook moeten er altijd twee huizen tussen zitten. Aanvullend wordt nu bepaald dat in straten waar appartementengebouwen of flats staan, deze hoogbouw niet meetelt bij de 5-procentsnorm. In hoogbouw mogen namelijk geen arbeidsmigranten gaan wonen. Zou hoogbouw wel meetellen bij de norm, dan komt in die straten veel druk te staan op de eengezinswoningen.

De vraag is nu dus of Heusden met deze bepalingen handelt in strijd met Europese regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om het vrije verkeer van burgers. Ook hebben burgers uit lidstaten die werken in een andere lidstaat, ‘alle rechten en alle voordelen die aan de nationale werknemers inzake huisvesting zijn toegekend', aldus de minister.

Quote We stellen alleen een maximum aan het aantal arbeidsmi­gran­ten bij kamergewij­ze verhuur; geen maximum aantallen arbeidsmi­gran­ten in de gemeente Thom Blankers, wethouder gemeente Heusden

Thom Blankers wijst erop dat de minister óók stelt dat hij in gesprek wil met de gemeenten. Hij wijst erop dat Heusden geen maximum stelt aan aantallen arbeidsmigranten die in de gemeente mogen wonen.

,,We stellen wel een maximum aan het aantal woningen in een straat waar arbeidsmigranten via kamergewijze verhuur mogen wonen. En verhuurders hoeven geen vergunning aan te vragen om mensen te huisvesten, maar voor kamergewijze verhuur. Dat geldt niet alleen voor arbeidsmigranten, ook voor bijvoorbeeld studenten.”