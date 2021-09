Heusden overstag na het nodige gemor: toch maatregelen in een aantal straten. ‘Mensen zitten hier al langer op te wachten’

De gelukkigen zijn in dit geval de bewoners van De Hoeven in Haarsteeg, van de Achterstraat in Vlijmen, de Groenstraat in Herpt en van de Grotestraat in Heesbeen. In elk geval De Hoeven en de Achterstraat worden (beter) ingericht als 30-kilometerweg. Ook op de Groenstraat en de Grotestraat worden maatregelen genomen. Dat betekent dus verkeersdrempels, wegversmallingen en/of plateaus op kruisingen.

Quote We doen nu dingen waar mensen al langer op zitten te wachten Kees van Bokhoven, wethouder gemeente Heusden

Op die manier wil Heusden afdwingen dat verkeer minder hard gaat rijden. Nu ligt die snelheid vaak nog te hoog en dat is veel omwonenden een doorn in het oog. ,,Met die maatregelen doen we dingen waar mensen al langer op zitten te wachten", aldus wethouder Kees van Bokhoven.

De maatregelen op de genoemde wegen zijn eigenlijk onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan, het GVVP. Tot voor kort zei het Heusdense college daarover: we stellen het GVVP en maatregelen die daaruit voortvloeien pas echt vast als de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) onherroepelijk is. Want zo redeneert Heusden, als die GOL-plannen doorgaan heeft dat gevolgen voor allerlei (verkeers-)situaties in de gemeente. Dus moet je niet op de troepen vooruit lopen.

Gemor

Die veelomvattende regionale GOL-plannen, met veel aandacht voor wegen, liggen echter nog steeds bij de Raad van State. En niemand kan zeggen wanneer die uitspraak doet. Dus nam het gemor in Heusden de laatste tijd toe. Want, zo redeneren veel inwoners én de politiek, er zijn toch ook situaties die nodig opgelost moeten worden maar die helemaal níets met de GOL te maken hebben?

Het college is nu ook overstag en wil vast wat geld uittrekken voor de genoemde wegen en straten in Haarsteeg, Vlijmen, Herpt en Heesbeen. En niet alleen omdat mensen daar al langer om vragen. Ook de financiën spelen een belangrijke rol: Heusden krijgt voor deze maatregelen subsidie. Door de werkzaamheden niet langer uit te stellen, hoopt de gemeente het recht op die subsidies niet te verspelen.

Nog meer in het vat?

Nu Heusden toch aan de slag gaat met maatregelen uit het GVVP, roept dat de vraag op of niet meer zaken naar voren gehaald kunnen worden. Situaties die evenmin met de GOL te maken hebben. Daar wordt volgens Van Bokhoven zeker naar gekeken, want die situaties zijn er zeker. ,,Maar we kunnen niet alles in één keer uitvoeren, daar hebben we te weinig capaciteit voor; we moeten keuzes maken.”

Daarnaast wil de gemeente proberen voor bepaalde maatregelen subsidie aanvragen. ,,Want als je subsidies krijgt, kun je meer doen. De aanvraag ervan neemt echter wel wat tijd in beslag. En we kijken altijd of we gelijk met een weg, ook bijvoorbeeld de riolering kunnen aanpakken.”

Dat neemt volgens Van Bokhoven niet weg dat bepaalde problemen zo dringend kunnen zijn, dat ze eerder en dus eventueel zonder subsidie aangepakt moeten worden.