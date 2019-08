Heusden past plan woningbouw Drunen niet aan

De bouw van huizen op de hoek Von Suppéstraat/ Chopinstraat in Drunen is een stap dichterbij gekomen. De politiek wordt gevraagd in september in te stemmen met het plan om op de plaats van de school en de sporthal 36 huizen te bouwen: twintig patiowoningen voor één- of tweepersoonshuishoudens, in de sociale huursector; verder vier twee-onder-één-kappers en twaalf rij- dan wel hoekwoningen.