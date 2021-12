Heusden probeert met brief ergernis te verminderen over chauffeurstekort leerlingenvervoer

,,We proberen daarmee ergernis te verminderen en hopen dat mensen dan minder worden overvallen door de problematiek”, stelt wethouder Peter van Steen.

Personeelstekorten in allerlei sectoren is een landelijk probleem. Ook Heusden heeft ermee te maken, legt wethouder Van Steen uit. Zo ontstaan bijvoorbeeld bij het leerlingenvervoer knelpunten door gebrek aan chauffeurs. Zij moeten daardoor soms meerdere ritten rijden, waardoor kinderen te laat op school komen. Soms worden ritten noodgedwongen samengevoegd, met als gevolg dat kinderen langer in een taxi zitten.

Apelazerus

Het aantal klachten over het leerlingenvervoer is de afgelopen tijd toegenomen, merken ze bij de gemeente. ,,Er is veel onvrede. Wij doen ons uiterste best om de problemen op te vangen, maar daar kunnen de mensen niks mee. Wij hebben geen invloed op de chauffeurstekorten, de chauffeurs rijden zich het apelazarus, maar de ouders stappen naar de gemeente.”

Heusden zoekt samen met de vervoerder naar creatieve oplossingen. ,,We wijzen de ouders ook op andere mogelijkheden. Zo kunnen bijvoorbeeld ook ouders, verzorger, of opa’s of oma’s de kinderen vervoeren en daar een vergoeding voor krijgen, als alternatief voor vervoer met een busje.” Een tiental ouders heeft hun kind uit het aangepaste vervoer gehaald en voor een andere oplossing gekozen, aldus Van der Steen. Heusden houdt zelf in de gaten of andere vervoerders wellicht bij kunnen springen, maar daar speelt vaak dezelfde problematiek.

De zorg

De personeelstekorten bij hulp in het huishouden en in de jeugdzorg leiden tot wachttijden en wachtlijsten. Dat leidt weer tot extra uren van medewerkers die een passende plek moeten vinden om een inwoner te kunnen helpen. De consulenten van de gemeente kaarten de problemen tijdens keukentafelgesprekken ook aan, in de hoop ergernis bij de mensen te beperken.