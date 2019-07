Heusden scheidt afval als nooit tevoren; ook daling totale hoeveelheid afval

Het eerste volle jaar van ‘omgekeerd inzamelen’ in Heusden heeft geleid tot een forse daling van de hoeveelheid ingezameld huishoudelijk restafval. Belandde er in 2016 per inwoner nog ruim 154 kilogram in de grijze containers, vorig jaar kregen de nieuwe, ondergrondse containers nog maar ruim 49 kilo te verwerken. Een daling van 105 kilo per inwoner.