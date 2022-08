Heusden scheldt opnieuw deel belasting ondernemers kwijt, of geeft uitstel

Visarend dood na botsing met hoogspan­nings­ka­bel: ‘Vogel heeft flinke klap gemaakt’

Een van de geringde jonge visarenden uit de Brabantse Biesbosch is dood. De vogel, die opgroeide in het nest op een hoogspanningsmast, vloog hoogstwaarschijnlijk tegen een van de draden. Staatsbosbeheer gaat met netbeheerder Tennet overleggen of die de zichtbaarheid van de hoogspanningskabels kan vergroten.

24 augustus