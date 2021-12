Heusden scheldt ouders toeslagenaffaire belastingschuld bij gemeente kwijt

Na duel zonder goals, goed voetbal en met weinig kansen is voor RKC een punt het enige positieve

Het was stil. Het was koud. En met een beetje hulp van de stadionspeaker is niemand in slaap gevallen op de perstribune tijdens PEC Zwolle - RKC. Wat vooraf gezien werd als ‘zespuntenwedstrijd’, een echte degradatiekraker, was vooral heel erg saai. Positief voor beide teams: ze hielden er allebei een punt aan over: 0-0.

28 november