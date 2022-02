Heusden schendt eigen regels bij plan huisvesting 21 arbeidsmigranten

Dat vindt de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente, die heeft gekeken naar de bezwaren die omwonenden hebben ingediend. De commissie geeft hen gelijk en adviseert burgemeester en wethouders om alsnog een streep te halen door de vergunning.

Naar de rechter

Of dat ook gaat gebeuren is nog de vraag, omdat het gaat om een advies. Wanneer een besluit valt is niet bekend, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Mocht Heusden de vergunning niet van tafel halen, dan kunnen de bezwaarmakers naar de rechter stappen. Dat laatste zal in dat geval zeker gebeuren, stelt Wendy Damen. Zij is een van de bezwaarmakers. ,,We hebben daarover al overlegd met de buren.”

De drie omwonenden kwamen met een flink aantal bezwaren. Onder meer over vrees voor (toename van) allerlei soorten overlast (verkeer, parkeren, drugs- en drankgebruik), over aantasting van privacy en over onveiligheidsgevoelens.

Eigen regels

De buurtbewoners wijzen ook op het beleid dat Heusden nog pas in 2020 vaststelde. Daarin staat dat maximaal vijf procent van de huizen in een straat gebruikt mag worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook moeten tussen de woningen waar arbeidsmigranten wonen, minstens twee huizen zitten. De omwonenden stellen daarbij dat ook op nummer 3 al arbeidsmigranten wonen, volgens hen illegaal.

Heusden staat de huisvesting van maximaal dertig arbeidsmigranten aan de rand van bedrijventerreinen op zich toe. Dat was een van de argumenten om VE&F Vastgoed BV vergunning te verlenen. Maar de Industriestraat in Vlijmen staat niet in de lijst met bedrijventerreinen waar deze geconcentreerde huisvesting is toegestaan, stelt de commissie.

Straat stukje verlengd

Heusden heeft in de afweging ook de twee huizen betrokken aan het begin van de straat, die echter officieel Nassaulaan als adres hebben. Dan zou geconcentreerde huisvesting volgens de vijf-procentsnorm mogen, redeneert Heusden. Ook omdat Heusden de Industriestraat niet ziet als woonstraat en de vijf-procentsregeling alleen zou gelden voor dergelijke straten.

Daar denkt de bezwarencommissie toch echt anders over: Heusden mag de Industriestraat en het stukje Nassaulaan níet als één straat beschouwen. En daarmee voldoet de aanvraag niet aan de 5 procents-regeling. De commissie ziet daarnaast niet in waarom bij bewoning van bedrijfswoningen geen sprake zou zijn van een woonstraat.

Overlast

De commissie is het overigens niet eens met alle bezwaren. Die over onder meer parkeeroverlast, rommelige voortuinen en de steeds wisselende bewoners wijst ze af. Net als het argument dat de arbeidsmigranten ver uit de buurt werken.