Heusden speurt met anonieme accounts internet af

Ambtenaren van een op de zes gemeenten kijken via valse accounts mee met inwoners uit hun gemeente. Dat kwam onlangs naar buiten na onderzoek van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Door actief te zijn op onder meer Twitter, Instagram of Facebook kan bijvoorbeeld gekeken worden of bepaalde (illegale) activiteiten worden georganiseerd, of oproepen worden gedaan voor rellen of iets dergelijks. Het verzamelen van informatie via valse accounts op onder meer Facebook of Twitter is echter verboden. Overigens gebruikt Heusden ook accounts op social media, gewoon onder de naam ‘gemeente Heusden'.