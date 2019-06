Heusden steekt helpende hand toe; Voorste Venne gered van acuut geldprobleem

Het bestuur van De Voorste Venne liet enkele weken geleden in deze krant al weten dat er grote financiële zorgen zijn. Die zijn uitgebreid besproken met de gemeente, eigenaar van het gebouw en subsidieverstrekker. De ‘oplossing’ die nu uit de bus komt is tijdelijk. Want de vorderingen (onder meer huur, een ton per jaar) worden niet kwijtgescholden. Bovendien komt De Voorste Venne in september met een analyse van de huidige situatie plus een meerjarenperspectief.