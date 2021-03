Heusden stelt strakkere regels aan ‘noodopvang’ kinderen

VLIJMEN - Ouders moeten zélf op zoek naar een oplossing, de financiële hulp is van tijdelijke aard én er komt een inkomenstoets. Drie belangrijke regels die Heusden gaat vastleggen voor gezinnen die vanwege medische of sociale omstandigheden in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Soms maakt de gezinssituatie het dringend noodzakelijk dat kinderen een paar dagen per week naar de opvang gaan. Gezinnen die tijdelijk ontlast moeten worden, kunnen via een Sociaal Medische Indicatie (SMI) een bijdrage in de kosten krijgen.

Het gaat om gezinnen met kinderen tot en met twaalf jaar, waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit omdat ze niet (allebei) werken en vanwege een sociale of medische situatie niet voor de kinderen kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als de ouders een beperking hebben, lichamelijk, verstandelijk of psychisch. Of er is sprake van een crisissituatie in het gezin, waardoor het ‘opvoedklimaat’ niet langer veilig is. Op dit moment maken elf gezinnen gebruik van de regeling, in de afgelopen jaren hebben 26 gezinnen er gebruik van gemaakt.

Tijdelijke regeling

Ouders kunnen niet zelf een indicatie aanvragen. Professionals als jeugdartsen, medewerkers van Veilig Thuis of van O3 moeten bij Heusden aan de bel trekken. Punt is dat deze zorgverleners niet precies weten wat de regels zijn. ,,We hadden alleen wat uitgangspunten, geen strakke regels", aldus wethouder Peter van Steen. Vandaar dat nu een aantal regels is vastgelegd.

De regeling is bedoeld om gezinnen tíjdelijk te helpen, benadrukt Van Steen. ,,Het wordt nu vaak gezien als een soort verworven recht. Als de indicatie eenmaal is gegeven, blijkt het moeilijk die stop te zetten.” In de regels staat daarom nu duidelijk dat de indicatie geldt voor zes maanden, met eventueel een verlening met zes maanden.

Quote We vragen een actieve rol van de ouders, om te voorkomen dat mensen afhanke­lijk worden van de regeling Peter van Steen, wethouder gemeente Heusden

Van de ouders wordt verwacht dat ze in die periode zelf ‘ritme en rust’ gaan organiseren en naar een oplossing zoeken, bijvoorbeeld door familie, vrienden of kennissen in te schakelen. ,,We vragen een actieve rol van de ouders om te voorkomen dat ze afhankelijk worden van de regeling", aldus Van Steen. ,,Hoe complex dat soms ook is.” De tegemoetkoming gaat om die reden gelden voor maximaal twee dagen of vier dagdelen. Buitenschoolse opvang valt buiten de regeling. ,,We gaan er vanuit dat als de kinderen naar school gaan, ouders al voldoende worden ontlast.”

Door de strakkere regels, waaronder een inkomenstoets, hoopt Heusden de kosten te drukken. Nu krijgt Heusden jaarlijks zo'n 57.000 euro voor de regeling, maar kost die flink meer: over 2019-2020 was Heusden er 187.000 euro aan kwijt. ,,Het is net als jeugdzorg en de WMO onderdeel van het sociaal domein, waarvan de kosten sterk stijgen. Als we zo doorgaan, komen allerlei andere plannen in de knel. En dat willen we niet.”