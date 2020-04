Heusden: steun actie voor waardebon lokale horeca én zorgpersoneel

Het systeem werkt als volgt. Mensen kopen een waardebon bij de lokale horeca; café, hotel, of restaurant, dat maakt niet uit. Die bon wordt aangeboden aan iemand uit de eigen omgeving die in de zorg werkt. Hij of zij kan de bon besteden bij de horeca. ,,Zo steunen we de zorg én de horeca", stelt wethouder Thom Blankers in een videoboodschap. Ondernemers die mee willen doen moeten zich aanmelden via helpdehoreca.nl