Heusden stuurt 306 brieven met betalingsherinnering naar verkeerde adres

‘Goed gesprek’ effent weg naar Wandelfes­ti­val Drunen op 11 september

19 juni DRUNEN - Stichting Wandelfestival Drunen heeft gesproken met Natuurmomenten, over het niet doorgaan van het Wandelfestival op 26 juni én over de alternatieve datum in september. Als bijvoorbeeld corona verder geen roet in het eten gooit, gaat de tocht op zaterdag 11 september door, verwacht de stichting.