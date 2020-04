Heusden tipt z’n inwoners bij steunen lokale horeca

VLIJMEN - Heusden roept inwoners op om de lokale ondernemers te steunen. En geeft op de informatiepagina Nu & Morgen enkele tips, in de vorm van een overzicht van horeca-ondernemers die zijn overgestapt op bezorgdiensten of op afhaalpunten waar alle voorzorgsmaatregelen van het RIVM gelden.

Heusden deed eerder al via Facebook en andere kanalen een oproep aan horeca-ondernemers om zich te melden. De bedrijven die dat hebben gedaan, staan nu bij elkaar op de informatiepagina die verschijnt in huis-aan-huisblad Weekblad Heusden, en op de website van de gemeente.

Quote Onderne­mers kunnen zich nog melden. De lijst is niet beton gegoten woordvoerder, gemeente Heusden

Als er horeca bedrijven zijn die wel onder de doelgroep vallen, kunnen zij zich melden bij de gemeente. ,,De lijst is niet beton gegoten", aldus een gemeentewoordvoerder.

‘Het beste komt naar boven’

Onder het kopje ‘Samen door de crisis; steun lokale horeca’ stelt Heusden dat de coronacrisis iedereen raakt. ,,Veel ondernemers zich jaren aan hard werken in rook opgaan.” Maar zo schrijft Heusden ook: ,,Een noodsituatie haalt vaak het beste in ondernemers naar boven, ook bij de horecazaken in onze gemeente.” Daarbij wordt gewezen op de overstap naar bezorgdiensten en afhaalpunten.

In de opsomming worden genoemd de namen van de bedrijven, compleet met contactgegevens zoals telefoonnummer, emailadres of website.

Opsomming

Op het lijstje over Drunen worden genoemd La Cantine Italia, grand-café de Arcade, cafetaria Jansen, De Remise, Plein 3, partycentrum Wijnand van Delft, De Smulkar en Friet van Ome Jan.

In Vlijmen hebben zich gemeld IJs & Taartmoment, Snackmobiel Vlijmen en mediterraans restaurant Vijgen & Olijven; In Elshout noemt de gemeente Herberg in den gekroonden hoed en Het Oude Tramstation. In Nieuwkuijk kunnen mensen in elk geval terecht bij catering Frits van den Brand, cafetaria De Ster en pannekoekenhuis d'n Berepot.

Horeca Nederland

In Haarsteeg gaat het om Roy's Diner en Ribs & Dips. Ook in de vesting Heusden zijn horeca-ondernemers die maaltijden thuis bezorgen of waar eten kan worden afgehaald: restaurant Braveau, ‘t Wapen van Heusden, Bakkertje Deeg en hotel-restaurant In den verdwaalden kogel.