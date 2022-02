Heusden toch niet versneld achter zelftests en mondkapjes aan

Heusden heeft alle goeds voor met de scholen, maar vreest de kosten

VLIJMEN - Ambitieuze plannen voor grote renovatie en nieuwbouw van scholen in Heusden, de politiek is er helemaal vóór. Maar intussen groeien de zorgen of er wel geld is om al die grote plannen te betalen. ,,We moeten scholen niet blij maken met een dode mus.”

