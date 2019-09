Heusden verpacht agrarische grond straks eerlijker

De manier waarop Heusden tot nu toe geliberaliseerde agrarische grond verpacht is 'allemaal niet zo heel transparant', aldus wethouder Mart van der Poel. Het gaat om ongeveer 110 hectare grond die de gemeente voor korte periodes verpacht (maximaal vier jaar), waarbij ze de pacht per jaar kan opzeggen. Heusden kan hierdoor snel over de grond beschikken, bijvoorbeeld omdat die nodig is voor woningbouw, een bedrijfsterrein, recreatie of natuur.