Heusden: vertraging voor 'zonnevisie’; komt nu na de zomer

Update Auto in sloot beland in Waalwijk, bestuur­ster later thuis aangetrof­fen

13 juni WAALWIJK - Een auto is donderdagavond tegen een lantaarnpaal gebotst, rondgetold en daarna in de sloot beland aan de Cartografenweg in Waalwijk. De Poolse bestuurster was in eerste instantie nergens te bekennen.