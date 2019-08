Heusden viert gouden jubileum Keramisch Werkcentrum

Het Keramisch Werkcentrum (KWC) zag in 1969 het levenslicht in Heusden. In 1991 kreeg het de naam Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC). En in 2010 was er wederom een naamswijziging: het centrum heet tegenwoordig Sundaymorning@ekwc en huist sinds 2015 in Oisterwijk.

Expositie

Ter gelegenheid van het gouden jubileum is er op zaterdag 14 en zondag 15 september een keramiekexpositie bij galerie Priveekollektie. Op deze plek, Pelsestraat 13, is het een halve eeuw geleden allemaal begonnen. Tijdens de tentoonstelling is keramiek van ruim zeventig voormalige werkplaatsgebruikers te bewonderen. Ook zijn er in hetzelfde weekeinde lezingen en uitvoeringen.

Slaapplaats

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan verschijnt ook een boek. Het keramiekcentrum heeft dan ook een bijzondere historie opgebouwd sinds de oprichting in de voormalige vestingboerderij aan de Pelsestraat. Initiatiefnemers in 1969 waren de Bossche keramiekdocent Jan Oosterman en Bernadine de Neeve, toenmalig conservator van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Hun doel: internationale, net afgestudeerde keramisten de gelegenheid bieden zich te ontwikkelen. Zo kreeg iedere deelnemende kunstenaar een atelier en slaapplaats.

Grotere objecten

In de beginperiode draaide het centrum vooral om klein gebruikskeramiek. Gaandeweg ontstond de behoefte grotere objecten te maken. Regelmatig gebeurde het dat Heusdens werk na enkele weken in gerenommeerde Nederlandse musea werd geëxposeerd. Het KWC groeide door die behoefte om groter werk te maken uit zijn jasje. In 1991 verhuisde het daarom naar Den Bosch, waar het als Europees Keramisch Werkcentrum neerstreek in de voormalige koffiebranderij De Drie Mollen. Sinds 2015 huist het dus in Oisterwijk, in de voormalige leerfabriek.