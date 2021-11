Heusden: vijf keer illegale bewoning arbeidsmigranten in bedrijfspanden, in tien maanden tijd

Heusden heeft die adressen inmiddels gecontroleerd en daaruit bleek dat in drie gevallen geen sprake was van illegale bewoning door arbeidsmigranten. En een ander adres heeft inmiddels vergunning om arbeidsmigranten te huisvesten.

Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester en wethouders op vragen van VVD-fractievoorzitter Bram Lommers. Volgens hem komt illegale bewoning van panden op bedrijfsterreinen in de gemeente steeds vaker voor. Vandaar dat hij aan de bel trok. Lommers wilde weten hoe het zit met controles en of wordt opgetreden tegen illegale en of gevaarlijke situaties. ,,Er hoeft maar één keer brand uit te breken en je komt op de voorpagina van de krant", zei hij daarover.

Prioriteit

Het blijkt niet zo dat Heusden na een melding à la minute een controle uitvoert. De gemeente doet dat in principe om de zoveel tijd. Adressen waarover meerdere overlastklachten binnenkomen, en via verschillende mensen, worden als eerste met een bezoek vereerd. Ook klachten over ernstig onveilige situaties krijgen voorrang. Als sprake is van brandgevaar, dan wordt volgens Heusden altijd handhavend opgetreden. Dat geldt ook als bewoners niet veilig kunnen vluchten.

Heusden reageert niet alleen op klachten of tips, maar voert ook algemene controles uit. In juni en juli heeft Bureau Legitiem in opdracht van de gemeenten alle panden waar arbeidsmigranten wonen gecontroleerd. (Ernstige) onveilige of ondeugdelijke situaties zijn daarbij niet aangetroffen, aldus burgemeester en wethouders.

Nieuw beleid

Heusden heeft sinds kort nieuw beleid als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten. Zo wil Heusden meer mogelijkheden bieden voor huisvesting, maar die huisvesting ook beter in banen leiden. Een van de doelen is hen een goed en veilig onderdak te bieden. Juist daarom maakte Lommers zich zorgen over de signalen die hij krijgt over illegale bewoning.

In z'n algemeenheid geldt dat Heusden bij het aantreffen van illegale situaties altijd kijkt of die te legaliseren zijn. Harde cijfers over aantallen arbeidsmigranten die illegaal op bedrijventerreinen wonen heeft Heusden niet.